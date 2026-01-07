Connect with us

Udinese, Miller nel post gara: «Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono»

Udinese, Miller a fine gara: «Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono». Le parole

Al termine della prestigiosa vittoria ottenuta a Torino dall’Udinese, uno dei grandi protagonisti, Lennon Miller, ha analizzato così la prestazione della squadra. Le sue parole nel post partita riprese da Udinese.it:

PAROLE «Oggi ho giocato dall’inizio e sono molto felice. Ovviamente sono molto contento in primis per la vittoria, sento di aver contribuito e di aver fatto bene. 
Quando si gioca titolari e si vince é molto bello. 


Ovviamente è difficile adattarsi ad un campionato nuovo ma i compagni mi stanno sempre molto vicino anche oggi. 
Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono».

