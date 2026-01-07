Hanno Detto
Udinese, Miller nel post gara: «Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono»
Udinese, Miller a fine gara: «Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono». Le parole
Al termine della prestigiosa vittoria ottenuta a Torino dall’Udinese, uno dei grandi protagonisti, Lennon Miller, ha analizzato così la prestazione della squadra. Le sue parole nel post partita riprese da Udinese.it:
PAROLE – «Oggi ho giocato dall’inizio e sono molto felice. Ovviamente sono molto contento in primis per la vittoria, sento di aver contribuito e di aver fatto bene.
Quando si gioca titolari e si vince é molto bello.
Ovviamente è difficile adattarsi ad un campionato nuovo ma i compagni mi stanno sempre molto vicino anche oggi.
Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono».
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
SCOPRI LA PROMO GOLDBET