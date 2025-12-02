Juve Udinese, Palma sicuro: «Vogliamo stasera dare il massimo per fare una grande impresa!»

Udinese, Palma carica la squadra prima della Juventus: «Serve dare il massimo, come sempre»

L’Udinese si prepara a una sfida di grande prestigio all’Allianz Stadium, dove i bianconeri friulani affronteranno la Juventus in una gara attesa e affascinante. Nel pre-partita, ai microfoni presenti allo stadio, è intervenuto Matteo Palma, giovane difensore che sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori per maturità e personalità nonostante la giovane età.

Indossare la maglia dell’Udinese in uno degli stadi più iconici del calcio italiano è un’emozione forte, ma Palma è apparso concentrato e lucido: «Sono contento di giocare in questo stadio, ma alla fine si tratta di dare il massimo come in tutte le altre partite». Parole che riflettono lo spirito dell’Udinese, squadra che ha sempre fatto del lavoro quotidiano e dell’umiltà i propri marchi di fabbrica.

Il difensore ha parlato anche della sua crescita personale, consapevole dei progressi compiuti ma con i piedi ben saldi a terra: «Sono precoce rispetto ad altri, ma cerco di non pensarci. Penso solo a lavorare bene e migliorare ogni giorno». L’Udinese crede molto nel suo potenziale e Palma, dal canto suo, sta dimostrando di essere già pronto per confrontarsi con avversari di alto livello.

A proposito di avversari, non è mancato un riferimento a Kenan Yildiz, uno dei talenti più brillanti del campionato: «Yildiz è uno dei giocatori più forti della Serie A. Stasera farò del mio meglio e vedremo come andrà». Un segnale di rispetto, ma anche di determinazione: l’Udinese sa di dover affrontare giocatori di qualità, ma non vuole rinunciare al proprio coraggio.

La partita contro la Juventus rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni e la crescita dell’Udinese, che affronterà l’impegno con la consueta mentalità: sacrificio, compattezza e voglia di sorprendere.

