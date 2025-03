Udinese Parma, Runjaić: «Abbiamo meritato la vittoria. Non abbiamo creato troppe occasioni, ma abbiamo dominato la partita»

Le parole di Kosta Runjaić, tecnico dell’Udinese, nel post gara del match contro il Parma di Chivu. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaić ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Parma del tecnico Chivu. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Penso che nella prima frazione di gioco abbiamo giocato molto bene, controllando la partita, con un buon possesso palla, mettendo molta pressione sugli avversari grazie al nostro possesso. Non abbiamo creato troppe occasioni, ma abbiamo comunque dominato la partita. Abbiamo segnato su rigore, poi nella ripresa non abbiamo giocato allo stesso livello. E’ stata comunque una partita molto intensa, sappiamo che il Parma ha un nuovo allenatore, che ha dato nuova energia, che ha buoni giocatori a livello individuale particolarmente forti nelle transizioni, gli abbiamo lasciato troppe occasioni senza segnare la seconda rete. Per riassumere, abbiamo meritato la vittoria».

GUARDATE ALL’EUROPA? – «Guardo a partita dopo partita, questo è il mio modo di lavorare. Siamo contenti dei 39 punti raccolti, è stata una stagione dura e abbiamo lavorato duramente fino ad ora, siamo ricompensati in questo momento dal lavoro fatto, abbiamo l’obiettivo di fare più punti possibile continuando così».

FUTURO UDINESE – «Non so cosa riserverà il futuro, vivo il momento attuale, non dobbiamo guardare troppo in là per il futuro, siamo molto contenti per la stagione e abbiamo in mente la passata stagione, dobbiamo continuare così cercando di trarre il massimo dall’attuale stagione e vedremo come proseguiremo in futuro».

ATTACCANTI EGOISTI? – «Dopo la partita non vorrei essere d’accordo, devo riguardare la partita per farmi un’idea migliore e dare un giudizio, darlo ora non vorrei farlo perché la prospettiva da bordocampo è diversa rispetto a quando si è in tv o in tribuna, se penserò che saranno stati egoisti ne parlerò con loro».