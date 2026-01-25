Udinese, Runjaic: «Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico. Bisogna dare tutto e la squadra deve funzionare nel suo insieme»

Udinese, Runjaic ha presentato in conferenza stampa la sfida di lunedì contro il Verona. Ecco le sue parole oggi

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di lunedì contro il Verona, analizzando temi, insidie e stato di forma della squadra. Ecco le sue dichiarazioni riprese dal sito ufficiale del club:

L’assenza di Zaniolo e l’avversario

“Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico che sul campo lascia il segno con la sua qualità e la sua forza, ma al momento è infortunato. Abbiamo altri giocatori e tutta la squadra è pronta a dare battaglia, dovremo giocare meglio che contro l’Inter, non l’avevamo preparata in quel modo la partita. Giocare contro il Verona non è semplice, non dobbiamo sottovalutarli, se sono in giornata possono dire la loro. Ci aspettiamo di avere di più il pallone, quindi dobbiamo giocare meglio in possesso. Sarà importante l’equilibrio con la fase difensiva, ma vogliamo costruire buone trame per arrivare nella loro trequarti e fare gol. Sappiamo cosa ci aspetta, non ci resta che scendere in campo”.

L’assetto del reparto offensivo e gli infortunati

“Potremmo giocare con un attaccante in più o con un centrocampista avanzato dietro la punta, sono entrambe soluzioni possibili. La situazione infortunati è quella che è, ma fa parte del calcio. Saremo senza Zaniolo e Piotrowski, Buksa starà fuori ancora un po’ e a Verona saranno assenti anche Kamara, che ha sentito fastidio ieri, e Modesto. Abbiamo comunque una squadra pronta a dare battaglia, in campo i giocatori dovranno trovare gli spazi e prendere le giuste decisioni. Davanti abbiamo Bayo e Gueye che hanno la nostra fiducia e potrebbero giocare dall’inizio. Possiamo variare la formazione e gli uomini in campo, ma dobbiamo portare lo stesso in campo i nostri principi, metterci disciplina, energia e coraggio. Dobbiamo approcciare la gara con intensità e portare la partita dalla nostra parte”.

La tenuta difensiva

“Per i gol che subiamo è difficile fornire una spiegazione, ogni episodio è diverso. Vanno considerate tante cose nell’analisi della fase difensiva, dietro abbiamo tanti giocatori giovani che stanno crescendo. In occasione del gol dell’Inter non abbiamo difeso bene su Lautaro ma vanno riconosciute le sue qualità. Abbiamo commesso diversi errori individuali in questa stagione, abbiamo causato tanti calci di rigore ma se guardiamo le statistiche è anni che per l’Udinese è così. La fase difensiva è solo una parte di una visione più ampia e noi stiamo lavorando per migliorare. Vogliamo difendere alti e a volte concediamo degli spazi e veniamo puniti, ma non voglio cambiare modo di giocare schierando una linea bassa come accadeva qui a Udine in passato, non mi piace quello stile di gioco. Stiamo crescendo, ci manca ancora stabilità difensiva, che dipende anche dall’equilibrio della squadra. Contro l’Inter abbiamo fatto troppi lanci e perso troppi palloni, poi loro sono in un grande momento e va riconosciuto. Domani dobbiamo mostrare di essere cresciuti, giocare in avanti, essere pericolosi e creare tanto, anche sui piazzati. Va tenuto a mente che il Verona è la squadra più pericolosa in contropiede, se commetteremo degli errori in costruzione subiremo sicuramente un rapido contropiede e dobbiamo essere preparati a questo. Dobbiamo migliorare negli uno contro uno, se saremo bravi in questi e non faremo errori individuali vedremo dei miglioramenti in fase difensiva”.

La fascia sinistra

“Zemura si è allenato bene e può giocare. Abbiamo anche Bertola che abbiamo visto che fare l’esterno sinistro e anche Ehizibue si può adattare. Abbiamo tante soluzioni nonostante le assenze, magari dalla partita successiva tornerà già Kamara ma intanto pensiamo al Verona. A prescindere da chi giocherà, bisogna dare tutto e la squadra deve funzionare nel suo insieme”.

