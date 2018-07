L’attaccante Francesco Renzi ha superato il provino con i bianconeri e verrà aggregato agli Under 19

Renzi ce l’ha fatta. No, nessun cambio ai vertici di governo né come segretario del Partito Democratico. Francesco Renzi, figlio dell’ex primo ministro Matteo, è stato aggregato alla primavera dell’Udinese allenata da Giulio Giacomin. I giovani bianconeri sono partiti stamattina per Ampezzo, sede del ritiro che durerà fino al 13 agosto. Già fissate due amichevoli: una contro i pari età del Venezia e una contro la formazione locale del Brian.

Francesco Renzi è un attaccante classe 2001, autore l’anno scorso di un’ottima stagione all’Affrico, società dilettantistica di Firenze. Di lui si dice un gran bene, e dopo essere stato convocato nella nazionale Under-17 Dilettanti, si è messo in luce nel Torneo delle Regioni con la maglia della Toscana. Dopo aver provato l’ingresso al Genoa di Preziosi, il giovane è stato convocato dall’Udinese dopo un ottimo provino. La speranza è che possa aiutare i bianconeri che l’anno scorso si sono salvati dalla retrocessione vincendo i Play out contro l’Hellas Verona.