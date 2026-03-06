Hanno Detto
Udinese, Runjaic in conferenza alla vigilia dell’Atalanta: «Kamara ora sta bene, Solet ci sarà? Rispondo così»
Udinese, il tecnico Kosta Runjaic interviene così in conferenza alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta
Nel prossimo turno Serie A, una delle partite più interessanti è Atalanta Udinese. Il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia.
SUL GRUPPO – «E’ dal primo giorno in cui sono qui che lavoriamo per avere una buona atmosfera, il che è benissimo conciliabile con un lavoro intenso. Sono soddisfatto dei passi in avanti che abbiamo fatto sotto questo aspetto. Rispetto alla stagione scorsa qualche giocatore è cambiato e abbiamo lavorato molto per trovare ragazzi sul mercato che fossero adatti al nostro ambiente. Poi ovviamente i risultati sono fondamentali a livello professionistico, anche in Serie A. Questi aiutano a creare una bella atmosfera. Nonostante le tre sconfitte abbiamo tenuto fede alle nostre linee guida, senza ascoltare le voci. I ragazzi hanno affrontato bene questa situazione e abbiamo fatto un buon lavoro, parlando con la squadra. I due giorni di ritiro ci hanno fatto bene, ho visto una squadra concentrata, diligente e attenta, questo poi spesso si trasmette sul campo. Lo spirito di squadra è l’ABC di una stagione che sia ricca di successi. Molte cose hanno funzionato, abbiamo fornito prestazioni anche migliori rispetto a quella vista contro la Fiorentina, però è stata un’ottima gara e davanti ai nostri tifosi».
KAMARA – «Kamara è uno dei nostri giocatori più esperti ed è un elemento positivo in spogliatoio, c’è bisogno anche di ragazzi così, che possano rilassare l’atmosfera. Ha compiuto gli anni, è tornato a disposizione e ora sta bene, è stata una bella settimana anche per lui».
BERTOLA E SOLET – «Sicuramente l’infortunio di Bertola non è una bella notizia. Abbiamo fuori anche Solet, che speriamo di riavere contro la Juventus, anche Atta era acciaccato ed è tornato, ma non vogliamo rischiare. Il sistema difensivo che stiamo usando di più è quello a tre, ma non ci sarebbero problemi a difendere a quattro. Vedremo. Mlacic è un ragazzo dal grande potenziale e considerando la sua età è maturo, non avrei problemi a gettarlo nella mischia tenendo conto che non possiamo sapere come giocherà, fa parte di un percorso di crescita. Abbiamo qualche ragazzo in meno in difesa e quindi forse c’è anche meno da pensare sulle scelte, l’unico dubbio è se difendere a tre o a quattro, vedremo come evolverà la partita».
SU ATTA E DAVIS – «Atta si è allenato in settimana ed è convocabile. Davis si è visto quanto sia un giocatore importante, non ha avuto problemi nel corso dei minuti giocati quindi ci sarà, così come Zaniolo. Tranne Bertola, Solet e Zanoli ci saranno tutti».
