Rodrigo De Paul sarà regolarmente in campo domenica contro il Cagliari, l’infortunio accusato contro il Crotone è meno grave del previsto

E’ meno grave del previsto l’infortunio accusato martedì dal capitano dell’Udinese Rodrigo De Paul nel corso della partita.

Anzi, secondo Gazzetta dello Sport, l’infortunio non c’è proprio dato che l’argentino ha preso solamente una botta che non gli impedirà di essere in campo domenica contro il Cagliari.