Udinese, Thauvin al Lens. Il saluto dei bianconeri al capitano della scorsa stagione

Udinese, Thauvin al Lens. Ecco il saluto dei bianconeri al capitano della scorsa stagione. Tutti gli aggiornamenti

Un addio che sa di gratitudine reciproca, la fine di un percorso che ha rilanciato un campione e ha premiato la scommessa di un club. L’Udinese ha salutato ufficialmente Florian Thauvin: l’attaccante francese, dopo due stagioni e mezza in Friuli, torna in patria per vestire la maglia del Lens. Con un comunicato carico di affetto, la società bianconera ha voluto omaggiare un giocatore che a Udine ha ritrovato se stesso, tornando ai vertici del calcio europeo e conquistando persino la fascia da capitano.



Questo il comunicato ufficiale del club:

«Dopo 73 presenze condite da 15 gol, Florian Thauvin lascia l’Udinese. L’attaccante francese si trasferisce a titolo definitivo al Lens. Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all’ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione. Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso.

Merci Flo.»



L’operazione, che si è chiusa sulla base di 8 milioni di euro, rappresenta un successo per entrambe le parti. Per l’Udinese, è la conferma di un modello vincente: il club ha scommesso su un campione del mondo in cerca di riscatto dopo l’esperienza in Messico, ne ha goduto le prestazioni per quasi tre anni e ora realizza una plusvalenza importante, monetizzando la cessione di un giocatore di 32 anni. Per Thauvin, l’avventura in Friuli è stata una vera e propria rinascita. Ha ritrovato continuità, gol e, soprattutto, la leadership che lo aveva contraddistinto a Marsiglia. La fascia da capitano è stata il giusto riconoscimento per un professionista che si è calato con umiltà e determinazione in una nuova realtà, diventandone un punto di riferimento.

Ora, il ritorno in Ligue 1 con un club ambizioso come il Lens è il premio per questo percorso, la possibilità di chiudere la carriera da protagonista nel suo campionato.