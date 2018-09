Udinese-Torino gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 4ª giornata di Serie A – VIDEO

Riparte dalla Dacia Arena il campionato di Udinese e Torino, dopo la sosta per le Nazionali della scorsa settimana. Il quarto turno della Serie A 2018/2019, infatti, mette di fronte i bianconeri di Velazquez, quattro punti nelle prime tre uscite, ed i granata di Mazzarri, reduci dal successo casalingo ai danni della Spal.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Julio Velazquez.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meité, Berenguer; Iago Falque, Soriano; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

UDINESE-TORINO 1-0 – Meite perde il pallone in difesa e lancia la ripartenza dei friulani che in superiorità numerica ne approfittano con De Paul. Il calciatore dell’Udinese prova un tiro da fuori che, complice la deviazione di N’Koulou, finisce in rete lasciando spiazzato Sirigu.