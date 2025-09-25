UEFA, si va verso la sospensione di Israele: decisione attesa nei prossimi giorni! I dettagli

UEFA, arriva la sospensione di Israele? La decisione ci sarà nei prossimi giorni! Tutti gli aggiornamenti e i dettagli

Secondo un’esclusiva del The Times, la UEFA si riunirà la prossima settimana per discutere un provvedimento senza precedenti: la possibile sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche europee. Una scelta che, se confermata, avrebbe conseguenze dirette sia per la Nazionale israeliana sia per i club impegnati nelle coppe continentali.

Le pressioni internazionali e il precedente della Russia

La decisione arriva in un contesto di forte pressione internazionale. Nei giorni scorsi, la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha accusato Israele di genocidio a Gaza, invitando UEFA e FIFA a intervenire. Molti membri del comitato esecutivo dell’organizzazione calcistica europea sarebbero favorevoli all’esclusione, seguendo il precedente della Russia, sospesa nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina.

Le implicazioni politiche e il ruolo della FIFA

Un’eventuale sospensione da parte della UEFA avrebbe inevitabili ripercussioni anche sulla FIFA. Il presidente Gianni Infantino, noto per i suoi rapporti con Donald Trump, si troverebbe in una posizione delicata: gli Stati Uniti, che ospiteranno i Mondiali 2026 insieme a Messico e Canada, hanno già espresso contrarietà a un’esclusione di Israele. Tuttavia, se la UEFA procedesse, la Nazionale israeliana non potrebbe comunque qualificarsi al torneo, riducendo così la pressione sulla FIFA.

Le conseguenze sportive: Nazionale e club a rischio

La Nazionale israeliana, guidata dal commissario tecnico Ran Ben Shimon, ex difensore con una lunga carriera nei club locali, è attualmente inserita nel girone di qualificazione ai Mondiali insieme all’Italia di Gennaro Gattuso, ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006. Israele occupa il terzo posto, dietro alla Norvegia e agli azzurri, e la sua esclusione cambierebbe radicalmente gli equilibri del gruppo.

Sul fronte dei club, il Maccabi Tel Aviv, una delle squadre più titolate del Paese, rischierebbe l’estromissione dall’Europa League, dove è ancora in corsa nella fase a gironi.

Uno scenario in evoluzione

La decisione della UEFA è attesa nei prossimi giorni e potrebbe segnare una svolta storica per il calcio europeo e mondiale. L’eventuale esclusione di Israele non solo avrebbe un impatto sportivo immediato, ma aprirebbe anche un nuovo fronte di tensione politica tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.