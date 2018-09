Dove vedere la UEFA Nations League in tv: calendario e partite

Ecco dove vedere in streaming ed in diretta tv le gare della UEFA Nations League: il calendario, le date della competizione e le partite dell’Italia

La UEFA Nations League è realtà: la competizione per nazionali che prende di fatto il posto del vecchio sistema di amichevoli sino ad oggi disputate durante le finestre internazionali tradizionalmente non riservate alle partite ufficiali (qualificazioni Mondiali ed Europei) è al via. La nuova competizione ideata dalla UEFA e che – lo ricordiamo – oltre ad assegnare un trofeo, sarà anche veicolo per alcune ai prossimi Europei del 2020, dovrebbe diventare nelle idee degli organizzatori un vero e proprio traino per gli sponsor e i diritti televisivi: se le vecchie amichevoli non attiravano più di tanto l’attenzione dei tifosi diventando anzi spesso una fastidiosa interruzione nel corso della stagione alle gare dei club, adesso – con la possibilità per molti club di ambire ad un trofeo, magari meno blasonato di un Europeo o un Mondiale, ma pur sempre un trofeo – potrebbe esserci parecchia più attenzione intorno alle gare internazionali.

Come si articola nel complesso la UEFA Nations League è difficile da spiegare a parole, ma molto più semplice da comprendere a fatti: abbiamo provato a riassumerne il funzionamento all’interno di un articolo (link a fine pagina) con dovizia di particolari. Di base basti sapere che si tratta di una sorta di mini-campionato sviluppato in quattro divisioni (sul modello di Serie A, B, C e D) con un sistema di promozioni e retrocessioni. Nella prima divisione, quella in cui è presente anche l’Italia, le nazionali giocano per la vittoria finale incontrandosi nel corso dell’anno in un calendario stabilito dalla UEFA in partite di andata e ritorno (fino a novembre 2018) che precederanno i play-off (previsti a giugno 2019 in una sede unica). La competizione avrà cadenza biennale, si disputerà cioè sempre immediatamente dopo la fine dei Mondiali nei due anni che precedono quello dell’Europeo.

UEFA Nations League: ecco dove vederla

Per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv della UEFA Nations League nel nostro Paese, c’è stata un’equa spartizione tra la Rai – che detiene da contratto in esclusiva tutti gli incontri della Nazionale Italiana, comprese amichevoli e qualificazioni a Mondiali ed Europei – e Mediaset, che invece si è assicurata tutti gli incontri delle altre nazionali partecipanti alla competizione. Tradotto in altri termini: in chiaro sulle frequenze di Rai 1 si potrà assistere alle partite della Nations League dell’Italia (così come in streaming per pc, tablet e smartphone su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito RaiPlay), mentre su tutti canali Mediaset in chiaro (e in streaming su app e sito Mediaset Play) si potrà assistere alle migliori partite delle altre nazionali (ovvero spesso quelle coinvolte nella stessa divisione dell’Italia) e alle sintesi e agli highlights di quelle non trasmesse in diretta.

UEFA Nations League: le divisioni

Queste le divisioni in cui sarà suddivisa la competizione:

DIVISIONE A



GRUPPO 1

Germania, Francia, Olanda

GRUPPO 2

Belgio, Svizzera, Islanda

GRUPPO 3

Portogallo, Italia, Polonia

GRUPPO 4

Spagna, Inghilterra, Croazia

DIVISIONE B

GRUPPO 1

Slovacchia, Ucraina, Repubblica Ceca

GRUPPO 2

Russia, Svezia, Turchia

GRUPPO 3

Austria, Bosnia, Irlanda del Nord

GRUPPO 4

Galles, Irlanda, Danimarca

DIVISIONE C

GRUPPO 1

Scozia, Albania, Israele

GRUPPO 2

Ungheria, Grecia, Finlandia, Estonia

GRUPPO 3

Slovenia, Norvegia, Bulgaria, Cipro

GRUPPO 4

Romania, Serbia, Montenegro, Lituania

DIVISIONE D

GRUPPO 1

Georgia, Lettonia, Kazakistan, Andorra

GRUPPO 2

Bielorussia, Lussemburgo, Moldavia, San Marino

GRUPPO 3

Azerbaijan, Isole Faer Oer, Malta, Kosovo

GRUPPO 4

Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibilterra

UEFA Nations League: il calendario

Queste invece le date in cui si disputeranno le partite valide per la competizione e – in particolar modo – quelle che vedranno coinvolte l’Italia di volta in volta:

Giornata 1: 6-8 settembre 2018

Giornata 2: 9-11 settembre 2018

Giornata 3: 11-13 ottobre 2018

Giornata 4: 14-16 ottobre 2018

Giornata 5: 15-17 novembre 2018

Giornata 6: 18-20 novembre 2018

Sorteggio fase finale: inizio dicembre 2018

Fase finale: 5-9 giugno 2019

Sorteggio spareggi per UEFA EURO 2020: 22 novembre 2019

Spareggi per UEFA EURO 2020: 26-31 marzo 2020

Date Italia:

7 settembre Italia-Polonia a Bologna

10 settembre Portogallo-Italia

14 ottobre Polonia-Italia

17 novembre Italia-Portogallo