UFFICIALE – Bale e Reguilón sono due nuovi giocatori del Tottenham

Doppio straordinario colpo di mercato del Tottenham di Josè Mourinho. Gli Spurs, infatti, hanno annunciato l’arrivo di Gareth Bale e Sergio Reguilón.

Il gallese è tornato a Londra dopo che sette anni fa la lasciò per trasferirsi al Real Madrid, che lo pagò 100 milioni di euro. Il Tottenham si è assicura anche Reguilón, vincendo un’asta internazionale contro Manchester United e Siviglia.

✍️ We are delighted to announce the return of @GarethBale11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020