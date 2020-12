UFFICIALE Juventus-Napoli rinviata a data da destinarsi

La Lega Calcio ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Juventus-Napoli dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni

La Lega Calcio ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Juventus-Napoli dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni.

La sentenza ha accolto il ricorso del Napoli, cancellando la sconfitta a tavolino e ordinando che la partita venga disputata.

Al momento, però, in calendario non c’è una data disponibile per il recupero della sfida mai giocata lo scorso 4 ottobre.

IL COMUNICATO – «Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot. n. 01260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A Tim JUVENTUS-NAPOLI, valevole per la 3ª giornata d’andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi».