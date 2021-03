UFFICIALE Juventus-Napoli, c’è la data: si giocherà il 17 marzo

La Lega Serie A ha annunciato che il recupero di Juventus-Napoli si giocherà il prossimo 17 marzo con calcio d’inizio alle 18:45

La Lega Serie A ha annunciato che il recupero di Juventus-Napoli si giocherà il prossimo 17 marzo con calcio d’inizio alle 18:45. La partita si sarebbe dovuta giocare originariamente lo scorso 4 ottobre ma non venne disputata in quanto il Napoli, su ordine dell’ASL, non si presentò a Torino.

La società di Aurelio De Laurentiis venne punita con una sconfitta a tavolino per 3-0 ed un punto di penalizzazione, sanzione poi cancellata dal Collegio di Garanzia del CONI.