UFFICIALE Niente Milan per Sangaré, va al PSV

Il PSV Eindhoven ha ufficializzato l’acquisto di Ibrahim Sangaré

Attraverso i propri canali ufficiali, il PSV Eindhoven ha ufficializzato l’acquisto di Ibrahim Sangaré; centrocampista del Tolosa che piaceva al Milan.

«Sangaré è un giocatore con molte caratteristiche attraenti che ha debuttato in una competizione di alto livello in giovane età. Questi ragazzi alla fine possono diventare interessanti per il PSV ed è per questo che li seguiamo da vicino». Ha commentato John De Jong, direttore tecnico della squadra olandese.