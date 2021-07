UFFICIALE Venezia, colpo Arvidsson: il comunicato

Il Venezia ha annunciato di aver acquisto in prestito con diritto di riscatto il portiere Arvidsson

Attraverso una nota ufficiale, il Venezia ha annunciato di aver prelevato dall’Helsingborgs IF il portiere Arvidsson.

«Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Helsingborgs IF per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto del portiere classe 2003 Nils Arvidsson».