Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 11.00 – Lazio, Reina: «Porto Napoli nel cuore, una gara unica» – «Sarà una gara unica, non una partita qualunque. Il Napoli è una squadra, una Società ed un popolo che sono nel mio cuore, mi sono stati molto vicini. Questi novanta minuti devono risc attarc i, dobbiamo reagire agli ultimi risultati in campionato».

Ore 10.15 – Juve-Napoli, violati i principi del giusto processo: le ultime – Secondo quanto riferito da Il Mattino, le condanne in primo e secondo grado del Napoli per la partita persa a tavolino con la Juve il 4 ottobre avrebbero violato i principi cardine del giusto processo: la presunzione di buona fede e il principio del “in dubio, pro reo”.

Ore 9.50 – Caso Suarez, l’uruguaiano: «Avevo firmato un precontratto con la Juve» – «Secondo quanto trapela, Suarez ha detto che già tra il 28-29 agosto era stato siglato un preliminare di contratto con la Juve per il suo passaggio al club bianconero. Quanto invece alla fine dei rapporti con la Juve, è emerso che attorno al 14 settembre lui e il suo entourage, avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici che gli diceva che non se ne sarebbe più fatto nulla del suo passaggio al club di Torino». Suarez avrebbe ammesso dunque anche i contatti con la Juve come riportato da Il Corriere dell’Umbria.

Ore 9.40 – Napoli, attacco inedito per Gattuso: la Lazio porta fortuna a Petagna – Come riporta Il Corriere dello Sport, ci sarà un attacco inedito: Petagna come centravanti con Politano, Zielinski e Lozano alle sue spalle. Petagna poi ha nella Lazio una delle sue vittime preferite: 4 gol in 7 incontri.

Ore 09.30 – Torino, Belotti ha Bologna nel destino: tante prime volte coi felsinei – Tuttosport, infatti, ricorda il suo primo gol in maglia Toro proprio contro i felsinei e la prima tripletta con i granata. Belotti avrà poi di fronte un suo grande maestro, Sinisa Mihajlovic, sotto il quale è letteralmente esploso.

Ore 8.50 – Sassuolo, Ferrari: «Il nostro segreto? Ci divertiamo» – Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport verso la gara con il Milan. Le sue parole.

IL SEGRETO DEL SASSUOLO – «Il divertimento, il piacere di giocare, difensori compresi. Il nostro Dna è sempre il medesimo, siamo riconoscibili per lo stile, ma abbiamo imparato a inserire le sfumature che ci fanno diventare imprevedibili».

Ore 8.30 – Atalanta, Gomez non convocato: l’Atalanta sta con Gasperini – La storia d’amore tra Gaperini, Papu Gomez e l’Atalanta è arrivata al capolinea. L’ultimo atto è la mancata convocazione del numero 10 argentino per la gara contro la Roma: decisione presa da Gasperini in accordo con la società, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Ore 8.20 – Inter, missione primo posto: Conte punta al record in nerazzurro – L’Inter oggi scende in campo contro lo Spezia a San Siro: i nerazzurri non vogliono sbagliare per poter concludere l’operazione primo posto già sotto l’albero. I nerazzurri sono alla ricerca della sesta vittoria consecutiva che significherebbe record per Conte all’Inter.