Di Francesco: «Dispiace non aver vinto. Joao Pedro? Va fatto giocare sempre»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato dopo il pareggio contro l’Udinese: queste le sue parole

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato dopo il pareggio contro l’Udinese. Le sue parole.

«Sono dispiaciuto per non aver vinto, ma sapevamo che la partita non sarebbe stata facile. Ci abbiamo provato nel finale, ma il risultato ci può stare. Nel finale la squadra è cresciuta sia nel palleggio che nel tenere gli avversari a distanza. Joao Pedro? Può fare le nostre fortune e quindi va fatto giocare sempre. Mi ha sorpreso Godin che ha fatto tutti i novanta minuti. La difesa a tre contro questo tipo di avversari può far trovare determinati equilibri. Non sarà facile recuperare le energie per la Roma, devo trovare gli elementi migliori da mandare in campo. Più che stanchi siamo poco lucidi, oggi ad esempio siamo stati troppo lenti nel far muovere la palla».