Milan Cagliari, Ranieri: «Ecco a cosa dobbiamo stare attenti. Vi dico come sta Mina»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il Milan

Claudio Ranieri ha parlato in occasione della conferenza stampa verso la partita contro il Milan di Stefano Pioli a di San Siro. Le parole del tecnico del Cagliari.

SQUADRA – «Ci giochiamo la Serie A in queste tre partite, tre mesi fa avrei firmato per stare in questa posizione e non sotto, Tre gare difficili ma siamo pronti»

VOGLIA – «Abbiamo grande voglia. Noi stiamo bene così come le altre, ci giocheremo tutto fino in fondo»

PROSSIMA GARA – «Non sarà decisiva, l’ultima partita sarà quella decisiva e mi auguro che la Lega metta tutti allo stesso orario»

PAURA – «Non credo, l’approccio con il Lecce è stato molto bello, in dieci contro undici non è facile. In parità numerica è stata lottata, con nostre occasioni maggiori. Non abbiamo paura, abbiamo voglia di fare»

MILAN – «E’ una grandissima squadra, ha tanti campioni e ognuno può risolverla. Hanno fatto tanti gol su palla inattiva, dobbiamo stare vigili con gli occhi aperti. Ambiente Milan? Non posso fare previsioni, hanno un parco giocatori enorme. Quello che dobbiamo fare noi è far bene il compito tattico»

MINA – «Ha fatto molto lavoro da solo con il preparatore, oggi si è allenato in gruppo ed è un buon segno. Quando si allena sempre con noi poi manca la domenica (ride, ndr)

SCELTE – «Penso gara dopo gara, non posso pensare ad altro. Ora affrontiamo il Milan, sappiamo come gioca e dobbiamo fare la nostra partita. Quando sceglo i primi undici scelgo i migliori»

GOL – «L’importante è fare gol, come gol fatto abbiamo fatto un buon numero, ne abbiamo però subiti tanti»

ATTACCANTI – «Posso fare delle scelte, non stanno tutti al 100% ma ho un ampio ventaglio di scelte»

BIG – «Quando giochi contro le big non sai mai come va a finire. Abbiamo l’amaro in bocca per il Lecce, ma 11vs11 abbiamo fatto un gran primo tempo. Mi auguro di rifare le stesse gare fatte contro Inter e Juventus»

SPIRITO – «Questo è lo spirito che l’anno scorso ci ha permesso di salire in A. Non molliamo mai e abbiamo ripreso gare che sembravano segnate»

FIORENTINA – «Penso alla gara contro il Milan al momento. Io faccio il tifo per le italiane e voglio che il nostro calcio torni ad alto livello. Oggi tiferò Roma e Atalanta, rappresentano l’Italia nel mondo e tifo per loro»

CAMPIONATO – «Sono un conservatore. Alla fine sono i valori che determinano la classifica dopo 38 partite. I playoff per la B sono molto simpatici»