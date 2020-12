Atalanta, Gasperini: «Ilicic ci fa fare il salto di qualità. Partita sempre in mano nostra»

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine di Atalanta-Roma

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 4-1 contro la Roma.

ILICIC – «Ilicic è un giocatore che ci fa fare un grandissimo salto di qualità. È stato un po’ discontinuo. Quando non riusciva qualcosa perdeva un po’ di fiducia. Ora col passare del tempo è sempre più solido».

PRESTAZIONE – «Nel primo tempo abbiamo preso gol dopo 5’, poi hanno avuto un’altra palla gol. Ma noi abbiamo tenuto sempre in mano la partita».

CASO GOMEZ – «Non rispondo più su Gomez. In una vittoria come questa non è giusto parlare di questo. È una cosa che aggiusterà la società».