Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Giacomelli, in arrivo la stangata – Dopo la prestazione disastrosa in Milan-Roma, l’arbitro Giacomelli ed il VAR Nasca potrebbero essere fermati almeno per due turni, ripartendo poi dalla Serie B. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lazio, incubo Covid – La Lazio è impegnata nella trasferta belga di Champions League priva di molti calciatori. In attesa del comunicato sui tamponi, Il Corriere dello Sport svela un retroscena sul contagio: sarebbe “colpa” di una cena romana tra le mogli dei calciatori.

Atalanta, Gomez parla di Ilicic – «Ilicic ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, per questo è caduto in depressione: arriva un momento in cui la testa esplode. Ma ora Josip sta bene e lui è molto importante per noi». Queste le dichiarazioni di Gomez a Tyc Sports.