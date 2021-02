Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.00 – Atalanta, Hateboer rischia di finire la stagione – La frattura da stress è molto più grave del previsto e le opzioni sembrano essere due: aspettare la naturale ricomposizione ossea (con tempi lunghi) o operarsi e rischiare di finire la stagione e magare anche di perdere gli Europei.

Ore 09.45 – Eriksen alimenta i dubbi di Conte – Nelle ultime uscite Conte ha schierato Eriksen in quel ruolo e il danese ha finalmente convinto il tecnico: secondo quanto riportato da Tuttosport, ora insidia Vidal per una maglia da titolare e magari potrebbe partire dal 1′ contro il Milan.

Ore 09.30 – Napoli, tutti negativi i tamponi sul gruppo squadra – Sospiro di sollievo per Gattuso per la notizia della negatività di tutti i tamponi effettuati sui componenti del gruppo squadra: Gattuso attende che si negativizzino Koulibaly e Ghoulam, ancora alle prese con il Covid.

Ore 09.15 – Spezia, la promessa di Italiano – Vincenzo Italiano è l’uomo del momento in Serie A: il suo Spezia incanta ed ha battuto la capolista Milan. Le sue parole sul suo percorso

Ore 09.00 – Diritti tv, nuova offensiva di Sky – Come riportato sui quotidiani sportivi, Sky sarebbe pronta a mettere sul piatto subito mezzo miliardo di euro per assicurasi l’esclusiva sulle gare della Serie A. L’Assemblea di Lega si annuncia rovente.

Ore 08.30 – Sampdoria, Keita a tutto tondo – Keita Balde, attaccante della Sampdoria, ha fatto il punto sugli obiettivi di squadra e personali in vista del match contro la Lazio. Le dichiarazioni al Secolo XIX.

Ore 08.00 – Caso tamponi, Lazio a processo: cosa rischia – La squadra potrebbe essere penalizzata in termini di punti. Chiné potrebbe chiedere le sconfitte per 3 a 0 a tavolino contro Torino e Juve e una penalizzazione in classifica.