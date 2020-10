Ultime Notizie Serie A: la UEFA contro le ASL, Ilicic in panchina

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Un caso alla Fiorentina – Un componente del staff della Fiorentina è risultato positivo al coronavirus. La squadra la momento si trova in bolla in vista della sfida con l’Udinese

Chiellini, i tempi di recupero – L’infortunio di Chiellini complica i piani della Juventus e del tecnico Andrea Pirlo dato che il capitano salterà almeno due partite

Milan in ansia – Aggiornamenti sull’infortunio di Hakan Calhanoglu: la caviglia fa ancora male ma il gonfiore è diminuito. La situazione.

Dal Pino negativo – Doppio negativo per il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino che quindi può abbandonare il proprio isolamento

Buone notizie per il Napoli – Gennaro Gattuso in Europa League avrà a propria disposizione sia Lorenzo Insigne che Dries Mertens, recuperati dai rispettivi infortuni

Conte si affida a Erisken – Alexis Sanchez e Christian Eriksen dovrebbero partire titolari questa sera in Champions League. Le probabili formazioni.

Ilicic in panchina – L’ultima volta che Josip Ilicic giocò in Champions League segnò quattro gol al Valencia. Oggi contro Midtjylland partirà in panchina

Europa League – Nonostante le 13 positività nella squadra olandese, la UEFA ha confermato che Napoli-AZ si giocherà regolarmente

CR7 vs Messi – Cristiano Ronaldo attende il via libera della UEFA per essere in campo contro il Barcellona. Decisivo il nuovo tampone di oggi