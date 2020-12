Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ore 10.00 – Candreva resta fuori rosa – Antonio Candreva resta fuori rosa e non ci sarà nella partita contro il Crotone. Troppe le questioni personali ancora in ballo.

Ore 9.30 – Inter, Sanchez torna nel 2021 – Brutte notizie per Antonio Conte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infortunio all’adduttore di Sanchez è più grave del previsto. Il cileno salterà le prossime due partite contro Spezia e Verona e tornerà nel 2021.

Ore 9.00 – Tra Roma e Toro c’è un Abisso. Fonseca aggancia la Juve, sprofondo granata – Toro alla deriva con 30 reti subite mentre la Roma rientra nel gruppo delle inseguitrici. Errori decisivi dell’arbitro Abisso. L’approfondimento

Ore 8.30 – Napoli, Mertens rischia almeno un mese di stop – L’infortunio alla caviglia di Dries Mertens è grave quanto pensato all’inizio. Il belga dovrà starà fuori almeno un mese ma, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, per velocità il recupero l’attaccante volerà in Belgio nelle vacanze natalizie per seguire l’iter di riabilitazione in una clinica ad Anversa. La notizia