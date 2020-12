Napoli, Natale all’estero per Mertens e Osimhen: cureranno in Belgio gli infortuni

Dries Mertens e Victor Osimhen voleranno in Belgio per curare i rispettivi infortuni e tornare quanto prima in campo

Dries Mertens si è infortunato contro l’Inter e sin dall’inizio, viste anche le lacrime del calciatore, è sembrato qualcosa di serio. Ieri ha sostenuto gli esami che hanno evidenziato una distorsione di primo/secondo grado con interessamento dei legamenti. Il numero 14 azzurro dovrebbe così restare fuori circa un mese.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Mertens volerà in Belgio durante le vacanze natalizie per curarsi presso la clinica Move to Cure di Anversa, dove è già stato in passato così come Younes e Ghoulam. Nella struttura guidata dal Dott. Lieven Maesschalck, ci sarà anche Victor Osimhen. I due attaccanti del Napoli seguiranno lì il periodo riabilitativo per cercare così di tornare in campo quanto prima.