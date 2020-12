Serie A, anticipi e posticipi dalla 17ª alla 29ª giornata: il calendario

La Lega Calcio ha comunicato le date relative agli anticipi e ai posticipi dalla 17ª giornata di andata fino alla 10ª di ritorno di Serie A

La Lega Calcio ha comunicato le date relative agli anticipi e ai posticipi dalla 17ª giornata di andata fino alla 10ª di ritorno di Serie A.

Ecco il calendario completo

17ª GIORNATA ANDATA

Sabato 9 gennaio 2021 – ore 15.00 – BENEVENTO-ATALANTA

Sabato 9 gennaio 2021 – ore 18.00 – GENOA-BOLOGNA

Sabato 9 gennaio 2021 – ore 20.45 – MILAN-TORINO

Domenica 10 gennaio 2021 – ore 12.30 – ROMA-INTER

Domenica 10 gennaio 2021 – ore 18.00 – FIORENTINA-CAGLIARI

Domenica 10 gennaio 2021 – ore 20.45 – JUVENTUS-SASSUOLO

Lunedì 11 gennaio 2021 – ore 20.45 – SPEZIA-SAMPDORIA

18ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 15 gennaio 2021 – ore 20.45 – LAZIO-ROMA

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 15.00 – BOLOGNA-VERONA

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 18.00 – TORINO-SPEZIA

Sabato 16 gennaio 2021 – ore 20.45 – SAMPDORIA-UDINESE

Domenica 17 gennaio 2021 – ore 12.30 – NAPOLI-FIORENTINA

Domenica 17 gennaio 2021 – ore 18.00 – ATALANTA-GENOA

Domenica 17 gennaio 2021 – ore 20.45 – INTER-JUVENTUS

Lunedì 18 gennaio 2021 – ore 20.45 – CAGLIARI-MILAN

19ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 22 gennaio 2021 ore 20.45 BENEVENTO – TORINO

Sabato 23 gennaio 2021 ore 15.00 ROMA- SPEZIA

Sabato 23 gennaio 2021 ore 18.00 MILAN -ATALANTA

Sabato 23 gennaio 2021 ore 18.00 UDINESE – INTER

Sabato 23 gennaio 2021 ore 20.45 FIORENTINA- CROTONE

Domenica 24 gennaio 2021 ore 12.30 JUVENTUS – BOLOGNA

Domenica 24 gennaio 2021 ore 18.00 LAZIO – SASSUOLO

Domenica 24 gennaio 2021 ore 20.45 PARMA- SAMPDORIA

1ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 29 gennaio 2021 ore 20.45 TORINO – FIORENTINA

Sabato 30 gennaio 2021 ore 1 5.00 BOLOGNA- MILAN

Sabato 30 gennaio 2021 ore 15.00 CAGLIARI – SASSUOLO***

Sabato 30 gennaio 2021 ore 1 5.00 CROTONE – GENOA***

Sabato 30 gennaio 2021 ore 18.00 SAMPDORIA- JUVENTUS

Sabato 30 gennaio 2021 ore 20.45 INTER – BENEVENTO

Domenica 31 gennaio 2021 ore 12.30 SPEZIA- UDINESE

Domenica 31 gennaio 2021 ore 18.00 NAPOLI – PARMA

Domenica 31 gennaio 2021 ore 20.45 ROMA- HELLAS VERONA

2ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 5 febbraio 2021 ore 20.45 FIORENTINA- INTER****

Venerdì 5 febbraio 2021 ore 20.45 MILAN – CROTONE****

Sabato 6 febbraio 2021 ore 1 5.00 ATALANTA- TORINO

Sabato 6 febbraio 2021 ore 15.00 SASSUOLO – SPEZIA

Sabato 6 febbraio 2021 ore 18.00 JUVENTUS – ROMA*

Sabato 6 febbraio 2021 ore 20.45 GENOA- NAPOLI

Domenica 7 febbraio 2021 ore 12.30 BENEVENTO – SAMPDORIA

Domenica 7 febbraio 2021 ore 18.00 PARMA- BOLOGNA

Domenica 7 febbraio 2021 ore 20.45 LAZIO – CAGLIARI

3ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 12 febbraio 2021 ore 20.45 BOLOGNA- BENEVENTO

Sabato 13 febbraio 2021 ore 1 5.00 TORINO – GENOA

Sabato 13 febbraio 2021 ore 18.00 NAPOLI – JUVENTUS*

Sabato 13 febbraio 2021 ore 20.45 SPEZIA – MILAN

Domenica 14 febbraio 2021 ore 12.30 ROMA- UDINESE

Domenica 14 febbraio 2021 ore 18.00 CROTONE – SASSUOLO

Domenica 14 febbraio 2021 ore 20.45 INTER – LAZIO

Lunedì 15 febbraio 2021 ore 20.45 HELLAS VERONA- PARMA

4ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 19 febbraio 2021 ore 18.30 FIORENTINA- SPEZIA

Venerdì 19 febbraio 2021 ore 20.45 CAGLIARI – TORINO

Sabato 20 febbraio 2021 ore 1 5.00 LAZIO – SAMPDORIA

Sabato 20 febbraio 2021 ore 18.00 GENOA- HELLAS VERONA

Sabato 20 febbraio 2021 ore 20.45 SASSUOLO – BOLOGNA

Domenica 21 febbraio 2021 ore 12.30 PARMA- UDINESE

Domenica 21 febbraio 2021 ore 18.00 ATALANTA- NAPOLI

Domenica 21 febbraio 2021 ore 20.45 BENEVENTO – ROMA

Lunedì 22 febbraio 2021 ore 20.45 JUVENTUS – CROTONE

5ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 26 febbraio 2021 ore 20.45 TORINO – SASSUOLO

Sabato 27 febbraio 2021 ore 1 5.00 SPEZIA- PARMA

Sabato 27 febbraio 2021 ore 18.00 BOLOGNA – LAZIO

Sabato 27 febbraio 2021 ore 20.45 HELLAS VERONA- JUVENTUS

Domenica 28 febbraio 2021 ore 12.30 SAMPDORIA-ATALANTA

Domenica 28 febbraio 2021 ore 18.00 NAPOLI – BENEVENTO

Domenica 28 febbraio 2021 ore 20.45 ROMA- MILAN

6ª GIORNATA RITORNO – ORARIO DA DEFINIRE

Martedì 2 marzo 2021 TBD LAZIO – TORINO

Martedì 2 marzo 2021 TBD JUVENTUS – SPEZIA

Mercoledì 3 marzo 2021 TBD SASSUOLO – NAPOLI

Giovedì 4 marzo 2021 TBD PARMA- INTER

7ª GIORNATA RITORNO

Sabato 6 marzo 2021 ore 15.00 SPEZIA- BENEVENTO

Sabato 6 marzo 2021 ore 18.00 UDINESE – SASSUOLO

Sabato 6 marzo 2021 ore 20.45 JUVENTUS – LAZIO*

Domenica 7 marzo 2021 ore 12.30 ROMA- GENOA

Domenica 7 marzo 2021 ore 18.00 SAMPDORIA- CAGLIARI

Domenica 7 marzo 2021 ore 20.45 NAPOLI – BOLOGNA

Lunedì 8 marzo 2021 ore 20.45 INTER -ATALANTA

8ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 12 marzo 2021 ore 15.00 LAZIO – CROTONE**

Venerdì 12 marzo 2021 ore 20.45 ATALANTA- SPEZIA

Sabato 13 marzo 2021 ore 1 5.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA

Sabato 13 marzo 2021 ore 18.00 BENEVENTO – FIORENTINA

Sabato 13 marzo 2021 ore 20.45 GENOA- UDINESE

Domenica 14 marzo 2021 ore 12.30 BOLOGNA- SAMPDORIA

Domenica 14 marzo 2021 ore 18.00 CAGLIARI – JUVENTUS

Domenica 14 marzo 2021 ore 20.45 MILAN – NAPOLI*

9ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 19 marzo 2021 ore 20.45 PARMA- GENOA

Sabato 20 marzo 2021 ore 1 5.00 CROTONE – BOLOGNA

Sabato 20 marzo 2021 ore 18.00 SPEZIA- CAGLIARI

Sabato 20 marzo 2021 ore 20.45 INTER – SASSUOLO

Domenica 21 marzo 2021 ore 12.30 HELLAS VERONA-ATALANTA

Domenica 21 marzo 2021 ore 18.00 FIORENTINA- MILAN

Domenica 21 marzo 2021 ore 20.45 ROMA- NAPOLI

1oª GIORNATA RITORNO

Sabato 3 aprile 2021 ore 12.30 MILAN – SAMPDORIA

Sabato 3 aprile 2021 ore 18.00 TORINO – JUVENTUS

Sabato 3 aprile 2021 ore 20.45 BOLOGNA- INTER

(*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n. 7 del 3 settembre 2020

(**) anticipo disposto per indisponibilità impianto sportivo causa concomitanza con altro evento

(*) In caso di mancata qualificazione delle società Cagliari. Genoa e Sassuolo ai Quarti di Finale di Coppa Italia, le gare che le vedono coinvolte si disputeranno domenica 31 gennaio 2021 alle ore 15.00

(**) In caso di mancata qualificazione delle società Fiorentina, Inter e Milan alle Semifinali di Coppa Italia, le gare che le vedono coinvolte si disputeranno domenica 7 febbraio 2021 alle ore 15.00