Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.23 – Lazio-Torino, la storia infinita – Dopo la decisione di non emettere verdetti da parte del Giudice Sportivo, Lazio Torino rimane ancora in sospeso. Oggi Il Messaggero parla del match come “la partita infinita”. Niente 3-0 a tavolino: il primo step che porterà alla decisione ci sarà fra sette giorni, con il primo verdetto, ma si rischia di andare a oltranza. Il giudice sportivo ha deciso di attendere il pre-ricorso del Toro: martedì potrebbe esserci la contromossa dei biancocelesti.

Ore 10.05 – Milan, questione rinnovi – Non solo Donnarumma e Calhanoglu, il rossoneri a breve dovranno affrontare delle nuove trattative per rinnovare il contratto di alcuni giocatori chiave della squadra rossonera. I dettagli

Ore 9.33 – Juventus, nuovi tamponi – La positività al Covid di Rodrigo Bentancur fa scattare nuovamente l’allarme in casa Juve: oggi nuovi tamponi per il gruppo squadra.

Ore 9.01 – Assembramenti prima del derby – La Polizia di di Milano ha identificato e sanzionato alcuni tifosi di Milan e Inter per gli assembramenti verificatisi prima del derby. I dettagli

Ore 8.32 – Inter, Suning non molla – Suning potrebbe rimanere in controllo dell’Inter accettando il finanziamento da parte del gruppo finanziario statunitense Fortress. Lo scenario

Ore 8.01 – Gattuso caccia Mario Rui – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso nel corso dell’allenamento di ieri ha allontanato Mario Rui. Il portoghese non aveva un atteggiamento ritenuto consono e si è rivolto in malo modo ad un compagno più giovane. Si tratta della seconda punizione disciplinare per il difensore dopo quella dello scorso mese di novembre.