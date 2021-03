Assembramenti prima del derby: multati una ventina di tifosi di Milan e Inter

La Polizia di di Milano ha identificato e sanzionato alcuni tifosi di Milan e Inter per gli assembramenti verificatisi prima del derby. I dettagli

Come riferito da Ansa, la Polizia di Milano ha identificato e sanzionato alcuni tifosi di Milan e Inter che non hanno osservato le prescrizioni per il contenimento della pandemia il 21 febbraio scorso, in occasione del derby cittadino a Milano.

Si tratterebbe, al momento, di una ventina di persone. La Digos sta eseguendo anche delle perquisizioni nei confronti di cinque tifosi interisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporter milanista.