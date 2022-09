Ungheria Italia, il CdS esalta Raspadori: «E’ un simbolo di ripartenza»

Ungheria Italia, il Corriere dello Sport esalta la prestazione e il gol di Giacomo Raspadori: il commento

Il Corriere dello Sport analizza nella sua edizione odierna Ungheria-Italia.

IL COMMENTO – «C’è il gruppo, c’è il genio, c’è la tigna, e c’è anche il centravanti che cercavamo, ma proprio per questo la vittoria di Budapest è grande quanto un rimpianto sconsolato. Giocheremo la Final Four con buone possibilità di confermare la leadership europea, ma nel frattempo guarderemo il Mondiale degli altri come una colpa. L’Italia è una stupenda esclusa, pagherà per quattro anni gli errori di una qualificazione trattata con sufficienza dal sistema calcistico e con qualche prudenza di troppo dal ct. Giacomo Raspadori è il simbolo di questa ripartenza, che ha buone possibilità di diventare una rinascita. Se il paragone ci è concesso quale auspicio, diciamo che il corredo di Pablito Rossi è transitato tra le generazioni».