Ungheria Italia, missione compiuta grazie ai nuovi eroi

Ungheria Italia regala agli Azzurri di Roberto Mancini la qualificazione alla Final Four di Nations League

Vittoria ci voleva e vittoria è stata per gli Azzurri in questo Ungheria Italia che ci qualifica per la seconda volta consecutiva alla Final Four di Nations League, laddove nel prossimo giugno giocheremo il trofeo contro Olanda (padrona di casa), Croazia e una tra Spagna e Portogallo.

La bollente Puskas Arena di Budapest ha sospinto i ragazzi di Marco Rossi per novanta e oltre minuti alla caccia di un’impresa che sarebbe stata incredibile in un girone di ferro con anche Germania e Inghilterra. Ma non è bastato al cospetto della nostra Nazionale, perfetta nella gestione di una gara delicatissima.

Roberto Mancini strilla e si agita fino allo scadere, evidentemente poco soddisfatto per lunghi tratti. D’altro canto le parate mostruose di Gigio Donnarumma sono state il sigillo definitivo sulla qualificazione dopo che nella lista dei nuovi eroi si era confermato Jack Raspadori, velenoso e letale come un serpente.

Ma la vera rivelazione del lungo fine settimana è stato Federico Dimarco: tra i migliori venerdì al Meazza, decisivo con il suo primo gol in Azzurro a Budapest. Libero e leggero grazie al 3-5-2 manciniano, con quel sinistro fatato che ne fa possibile, probabile titolare per il futuro. E Inzaghi prenda appunti…