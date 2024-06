Borussia Dortmund Real Madrid: la perfetta chiusura del cerchio di TONI KROOS. Quel che dissero di LUI a 17 anni vale ancora OGGI

Stasera Toni Kroos giocherà la sua ultima gara in Champions League, per poi dedicarsi all’Europeo con la nazionale tedesca e chiudere la carriera. Al suo attivo il centrocampista tedesco ha già 5 vittorie nella competizione. E la prima arrivò nel 2013, proprio contro il Borussia Dortmund, quando lui giocava nel Bayern Monaco.

Ma in quella finale lui non era presente a causa di un infortunio, mentre oggi farà parte dell’undici titolare scelto da Carlo Ancelotti. Diciassette anni fa, nel 2007, Ottmar Hitzfeld riassunse così la cifra tecnica dell’allora diciassettenne: «Ha sempre la decisione giusta in campo e non devi dirgli cosa fare». Mai frase è stata così perfetta per annunciare una strepitosa vicenda sul rettangolo verde.