Uruguay fuori, l’insostenibile suspense

Nonostante la netta vittoria contro il Ghana, l’Uruguay è uscito dal Mondiale per l’impresa della Corea del Sud contro il Portogallo

La terza giornata del Mondiale ci sta abituando a sorprese incredibili. E, soprattutto, a un andamento emotivamente fortissimo quando una delle 4 squadre non ha più nulla da giocarsi. É stato il caso del Portogallo oggi, come della Spagna ieri. Comodamente sedute sul punteggio pieno e la qualificazione anticipata, hanno determinato con le loro sconfitte una situazione inaspettata. Al fischio d’inizio il Portogallo era a 6 punti, Ghana a 3, Corea del Sud e Uruguay a 1. Lusitani subito in vantaggio, perciò la sensazione è che a quel punto si giocasse sull’altro campo. Dove non mancavano i picchi di adrenalina: rigore sbagliato dal Ghana (che avrebbe potuto chiudere i conti), Uruguay avanti e capace pure di andare sul 2-0. In mezzo ai due gol sudamericani, il pareggio coreano.

Ed a quel punto, nella ripresa, Suarez e compagni hanno sottovalutato che un gol coreano avrebbe determinato la loro qualificazione per effetto di una differenza reti identica, ma con più gol fatti da parte orientale. Hanno badato a contenere un Ghana volenteroso e poi, quando al novantesimo è arrivata la notizia del gol della Corea Del Sud, sono nati 8 minuti di assalto e sbilanciamenti. Nell’extra time si è assistito a un match surreale, un tiro da una parte e uno dall’altra, 5 in tutto, compreso l’ultima punizione calciata debolmente. Aggiungete anche un rigore chiesto da Cavani e c’è il quadro di un finale degno di una tragedia. Sportiva, ma a vedere le facce dei giocatori uruguaiani e l’assalto alla terna arbitrale, tragedia vera.