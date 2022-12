USA, Berhalter: «Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi»

Gregg Berhalter, commissario tecnico degli USA, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l’Olanda

Gregg Berhalter, commissario tecnico degli USA, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Olanda, che vale l’eliminazione da Qatar 2022.

PAROLE – «Purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Non posso rimprovera nulla ai miei ragazzi, hanno messo in campo tutto quello che avevano, ma purtroppo non è bastato e abbiamo perso».