Vaccini Serie A: solo quattro squadre in linea col programma FIGC

Preoccupazione per i calciatori di Serie A e per la situazione vaccini: solo quattro squadre hanno aderito al programma della FIGC

L’Italia campione d’Europa si è vaccinata prima dell’inizio di Euro 2020 e non ci sono state complicazioni per gli Azzurri che hanno trionfato a Wembley. Resta però un po’ di preoccupazione per le squadre di Serie A.

Il Corriere dello Sport rivela infatti come solo quattro squadre abbiano completato il processo di immunizzazione con entrambe le dosi: Empoli, Fiorentina, Bologna e Milan. Alcuni club non hanno nemmeno previsto la prima dose. La FIGC conta di riuscire ad avere tutte le squadre immunizzate per l’inizio della Serie A, ovvero nel weeken del 21-22 agosto.