Valencia-Juventus, Champions League: i convocati di Marcelino per la squadra spagnola

Verso Valencia-Juventus. Meno di 24 ore al calcio di inizio della sfida che andrà in scena mercoledì 19 settembre al’ Mestalla’ per l’esordio delle due squadre nella Champions League 2018/2019. Il tecnico degli spagnoli, Marcelino, ha diramato la lista dei convocati per la gara che vede il ritorno dei ‘pipistrelli’ in Champions dopo oltre due anni. Assenti il difensore Ezequiel Garay (problemi al ginocchio) e il centrocampista Geoffrey Kondogbia, di recente colpito da un infortunio alla caviglia. In dubbio fino ad oggi, sarà invece presente l’altro ex interista Jeison Murillo.

Ecco la lista dei 18 convocati da Marcelino per Valencia-Juventus:

Portieri: Domenech, Neto.

Difensori: Vezo, Murillo, Gabriel, Diakhaby, Gayà, Piccini.

Centrocampisti: Guedes, Soler, Parejo, Cheryshev, Wass, Ferran.

Attaccanti: Gameiro, Rodrigo, Santi Mina, Batshuayi.