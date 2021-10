Van de Beek Juventus: la chiave è un centrocampista. Le ultime

Van de Beek Juventus: Ramsey la chiave per il nuovo acquisto. Tutti i dettagli legati al centrocampista del Manchester United

Come appreso da Juventusnews24, Donny van de Beek è uno dei nomi principali sulla lista di Federico Cherubini per rinforzare il centrocampo della Juventus del futuro. La chiave per arrivare al centrocampista olandese, però, è rappresentata da… Aaron Ramsey.

Per acquistare van de Beek, infatti, serve la cessione di Ramsey. Il gallese piace a diversi club di Premier League, soprattutto al Newcastle, che avrebbe la disponibilità a coprire il pesante ingaggio percepito a Torino.