Van der Sar annuncia: «Onana, Tagliafico e Van de Beek possono partire ma zero sconti»

Il direttore generale dell’Ajax, Edwin Van der Sar, ha annunciato che tre prezzi pregiati dei Lancieri possono partire

Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, apre alla cessione di tre pezzi da 90 della rosa dei Lancieri. Queste le sue parole.

CESSIONI – «Lo scorso anno la gente diceva che avremmo perso 7-8 giocatori ma alla fine abbiamo perso solo due elementi chiave. Probabilmente i trasferimenti da 150-200 milioni di euro spariranno ma credo che per alcuni giocatori dell’Ajax i prezzi resteranno molto alti perché si tratta di calciatori ben educati, vincenti e con esperienza in Europa. Lo scorso anno abbiamo concordato con Onana, Tagliafico e Van de Beek che sarebbero rimasti un altro anno e che poi li avremmo agevolati al momento di fare un altro step nelle loro carriere. A riguardo non è cambiato nulla ma non ci sarà uno sconto del 50%, chi è interessato si scordi un ribasso del genere».