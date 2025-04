Vanoli: «Il doppio tocco su corner era qualcosa che mi mancava; non meritavamo di perdere»

Le parole di Paolo Vanoli, tecnico del Torino, dopo la sconfitta subita dai granata in trasferta contro il Como

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Torino contro il Como. Di seguito le sue parole.

GOL ANNULLATO – «Mi mancava il doppio tocco, mi è successo tre volte su rigori, ma mi mancava su calcio d’angolo. Peccato, siamo arrabbiati per una prestazione buona. Non meritavamo di perdere, abbiamo avuto tante occasioni, a volte siamo stati più cinici mentre stavolta abbiamo sprecato tanto».

SI POTEVA FARE DI PIU’ – «Penso che si possa sempre fare qualcosa in più, c’è stata anche l’occasione di Gineitis. Non siamo stati concreti, ma anche chi è entrato è stato in palla fino alla fine. L’unico appunto negativo è sul gol, in Serie A i dettagli fanno la differenza».

ERRORI IN MARCATURA – «Non possiamo prendere quel gol, eravamo a difesa schierata. Da quando ci siamo messi a 4 abbiamo ancora il vizio di marcare a zona e questo non mi piace. Volevamo portare a casa i tre punti ma non ci siamo riusciti. Sapevamo di affrontare un Como in forma, ma rispetto a Verona la squadra ha approcciato bene. A volte sono severo ma queste sono sconfitte positive che ci possono servire, perché vogliamo finire bene il campionato».

ASPETTI POSITIVI SU CUI LAVORARE – «Sì, lo dimostra quello che stiamo facendo nel girone di ritorno: questa squadra ha voglia di stare sempre sul pezzo. Abbiamo grandi responsabilità verso i nostri tifosi, stasera la squadra ha dimostrato e su questo dobbiamo continuare a lavorare perché c’è in ballo anche il nostro futuro».