Var in Champions richiestissimo: la Roma lancia la sua provocazione tramite i social. Ecco perchè serve la tecnologia…

Il Var anche in Champions League. E’ la richiesta di tanti clubs europei dopo gli evidenti errori arbitrali che hanno accompagnato la massima competizione continentale di questa stagione. Tra le squadre che fanno sentire la loro voce in questo senso c’è anche la Roma: il club giallorosso, con un simpatico e provocatorio video diffuso sui propri canali social, spiega perchè c’è bisogno della tecnologia arbitrale anche in Champions League. Nel video postato, si riprende Diego Perotti sul campo dell’Olimpico (a margine dell’ultima gara contro la Juventus) che interviene con un leggero sgambetto sul figlioletto. Chiamata Var e indiscutibile cartellino rosso per l’attaccante argentino…