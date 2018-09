Var in Champions League dal 2019-2020 è arrivata la decisione ufficiale dell’UEFA

Anche in Europa il vento è cambiato: dalla prossima stagione il VAR arriverà anche in Champions League (e quindi in Europa League). E’ arrivata la decisione ufficiale della Uefa, che tramite il suo profilo twitter ha notificato la decisione. Ma non finisce qui perchè la tecnologia sarà utilizzata per la prima volta in ambito durante la Superocoppa Europea in programma il 14 agosto 2019. Come fa sapere la Uefa, la tecnologia sarà protagonista anche per gli Europei 2020.

Per l’Europa League si partirà con l’utilizzo del VAR dal 2020/2021, cioè dopo l’esperimento Champions. Comunque un ottimo risultato, arrivato – forse a caso, ma non è detto – dopo l’insistenza di numerosi club, primo tra questi la Juventus, e l’episodio dell’espulsione immeritata di Cristiano Ronaldo contro il Valencia settimana scorsa a cui è seguita una richiesta esplicita dell’utilizzo della tecnologia in campo internazionale anche da parte di Massimiliano Allegri e di tantissimi altri…