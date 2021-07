Varane al Manchester United: smentite sullo scambio con Van de Beek

Raphael Varane potrebbe approdare al Manchester United in questa sessione di mercato: nessuno scambio con Van de Beek

Raphael Varane potrebbe lasciare il Real Madrid dopo Sergio Ramos: il centrale francese viene da tempo accostato al Manchester United, club che ha contattato già gli spagnoli.

Come riporta Fabrizio Romano, nessuno scambio con Van de Beek in vista: manca ancora però un’offerta ufficiale da parte del Manchester United, con il prezzo del francese che non è stato ancora svelato.