Parla Matias Vecino, ancora una volta decisivo in chiave Champions per l’Inter: dopo la rete-qualificazione dello scorso maggio, oggi è arrivato il gol vittoria nell’esordio ai gironi contro il Tottenham

Dalla Lazio al Tottenham, Matias Vecino è l’uomo Champions dell’Inter. Dopo la rete di testa dello scorso maggio all’Olimpico che certificò la qualificazione dei nerazzurri alla massima competizione europea, oggi è arrivata, sempre su stacco aereo, la segnatura che ha sancito la rimonta interista sul Tottenham nell’esordio stagionale in Champions League. Il centrocampista uruguaiano, intervenuto dopo la gara di San Siro, ha espresso così le sue sensazioni: «Cominciare la Champions così ci dà una carica in più, ora pensiamo alla prossima perchè la stagione è lunga. Contro il PSV sarà importante e ci saranno in palio punti fondamentali. In Champions tutte le partite sono difficili, non bisogna mai mollare» le parole rilasciate dal giocatore a Sky Sport.

Vecino ha poi continuato: «I tre punti conquistati stasera ci danno fiducia e consapevolezza anche per il campionato. In Serie A ci vogliono sempre 90 minuti di intensità perchè le squadre si chiudono. Io uomo Champions? Contro la Lazio ho staccato sul primo palo, oggi invece il cross era più lungo e la palla mi è arrivata da de Vrij. Sono stati due gol molto importanti».