Vecino verso l’addio all’Inter: club di Premier e Liga su di lui

Vecino potrebbe dire addio all’Inter: vari club sul centrocampista, che sembra sempre più vicino ad una partenza

A gennaio sembrava poter partire, con Milan e Napoli su di lui, ma alla fine Vecino è rimasto in nerazzurro. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare. Il centrocampista pesa a bilancio 10 milioni e per cederlo l’Inter ne chiede 20-25.

Come spiega Tuttosport, sono vari i club ai quali piace l’uruguaiano. Su di lui ci sono squadre di Liga, come il Valencia, ma anche di Premier, come l’Everton. Non è da escludere nemmeno la pista Arsenal: potrebbe infatti essere inserito nei dialoghi per Lacazette o Aubameyang.