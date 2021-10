Vela ammette: «Sto cercando di portare Griezmann in MLS»

L’attaccante del Los Angeles Fc Vela ha dichiarato di voler portare Antoine Griezmann in MLS

Carlos Vela, attaccante del Los Angeles Fc, in una diretta sul profilo ufficiale del club ha rivelato di voler portare Antoine Griezmann, suo ex compagno ai tempi della Real Sociedad, in MLS.

GRIEZMANN IN MLS – «Sto cercando di portare Griezmann qui. Ne abbiamo già parlato più volte e gli dico sempre che quando arriverà il giorno del suo trasferimento in MLS dovrà essere al Los Angeles FC».