Venezia, Zampano saluta commosso i tifosi arancioneroverdi sui social: «Spero che non vi dimenticherete MAI di me, come io non mi dimenticherò MAI di voi!»

Venezia, Zampano saluta i tifosi: «Spero che non vi dimenticherete MAI di me, come io non mi dimenticherò MAI di voi!». Le dichiarazioni

Francesco Zampano è ormai a un passo dal vestire la maglia del Modena. In attesa dell’ufficialità sul suo futuro, una cosa è certa: il terzino non proseguirà la sua avventura con il Venezia. Dopo tre stagioni in arancioneroverde, il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto con il club lagunare.

Il suo saluto alla tifoseria è arrivato attraverso i social, dove ha condiviso un messaggio di commiato carico di emozione. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Cari tifosi del Venezia

siamo arrivati (purtroppo) alla fine di questa grande storia.

Sono arrivato 3 anni fa in questa meravigliosa piazza e mi avete accolto sin da subito come uno di voi.

Ero sicuro della scelta fatta. Di fatto ho anche investito insieme al capitano Marco Modolo sul centro sportivo Taliercio (poi diventata la nostra casa) per il proseguo del campionato, che ci ha permesso di lavorare nelle migliori condizioni possibili per raggiungere il nostro obiettivo.

Ero convinto che avremmo scritto la storia tutti insieme andando in Serie A, e così è stato!!!

Purtroppo quest’anno non siamo riusciti a portare a termine il nostro piccolo grande sogno: la salvezza.

Ho e abbiamo sempre dato tutto, onorato e sudato la maglia dalla prima all’ultima partita.

In questi 3 anni, dopo tanta delusione siamo riusciti a riportare l’entusiasmo giusto e farci seguire appassionatamente ovunque, riempiendo tutte le volte lo stadio, e di questo ne sono veramente orgoglioso.

Purtroppo, ho deciso di non rinnovare il contratto per vari motivi che conoscete tutti.

Vorrei ringraziare prima di tutto il presidente Duncan Niederauer e sua moglie (persone fantastiche), l’ex direttore Alexander Menta (per avermi scelto e portato ad indossare questa maglia), tutti i miei compagni di questi 3 lunghi anni, allenatori, staff tecnici, staff sanitario, magazzinieri, e infine tutti i ragazzi che lavorano dietro le quinte.

Un grande grazie a tutti i tifosi; mi avete trasmesso calore e passione per questi colori! Avete sempre sostenuto la squadra e nonostante la retrocessione eravate lì ad applaudirci!

Spero che non vi dimenticherete MAI di me, come io non mi dimenticherò MAI di voi!

Vi voglio bene.

Ciao FIOI

Il vostro pendolino».