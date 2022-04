Venezia, Zanetti: «C’è rammarico, differenza tecnica importante in campo»

L’allenatore del Venezia Zanetti ha analizzato la sconfitta contro la Fiorentina

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta per 1-0 in casa della Fiorentina.

RAMMARICO – «C’è rammarico perché abbiamo dato, ma non è bastato come spesso ci accade in questo campionato. Il primo tempo non mi è piaciuto, siamo stati troppo timidi. Il nostro coraggio con la palla è stato di livello basso. Nel secondo tempo abbiamo giocato con più personalità, con un pizzico di cattiveria potevamo pareggiare».

PRESTAZIONE – «Le prestazioni sono buone, ma per battere queste squadre bisogna fare qualcosa in più. Facciamo fatica a creare occasioni da gol. Questo è il nostro problema. Oggi in campo c’era una differenza tecnica importante, non voglio sparare troppo contro di noi».