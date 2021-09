Venezia, Zanetti: «Forte come Mandzukic. Futuro? Sogno il Barcellona»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di AM – Motori e stili di vita. Le sue parole sulla Serie A

SERIE A – «Ci sarà da soffrire, vogliamo andare avanti con la nostra filosofia offensiva. Quale collega inviterei a cena? Guardiola, ha cambiato il calcio come Sacchi».

FORTE – «È forte per davvero, come spirito mi ricorda un po’ Mandzukic, al senso del gol abbina un lavoro in fase di non possesso».

FUTURO – «Il sogno sarebbe il Barcellona, ma andiamoci piano: ho il Venezia in testa».