Venezia, Zanetti: «Torino forte. Ma noi possiamo restare in A»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino: le sue dichiarazioni

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Dal punto di vista agonistico potevamo giocare solo in questo modo. Loro sono forti, se non stai dentro la partita soffri. Abbiamo rischiato anche di perderla al 94′ per inesperienza. Credo che questa partita ci darà grande stimolo per capire che possiamo starci in Serie A».