Ventola difende Immobile: «Se Mancini insiste su di lui un motivo c’è»

Anche nell’appuntamento settimanale con la Bobo Tv, uno degli argomenti caldi sono le prestazioni di Immobile in Nazionale

Anche nell’appuntamento settimanale con la Bobo Tv, uno degli argomenti caldi sono le prestazioni di Immobile in Nazionale. A dire la sua è stato Nicola Ventola, che ha difeso l’attaccante biancoceleste. Queste le sue parole:

«Se Mancini insiste su Immobile la pensa come me. Ha sempre fatto i gol e li fa, la squadra crea e lui ad un certo punto se si sblocca può far bene».