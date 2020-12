Ventura: «Offerte per il ritorno? Per la prima volta sono in attesa»

Gian Piero Ventura è alla ricerca di una panchina: il tecnico, dopo la Salernitana, non ha più allenato. Le sue parole

Gian Piero Ventura è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco le parole del tecnico alla ricerca di una panchina.

CLASSIFICA SERIE A – «Il Milan è primo in classifica ma pochi giorni fa perdeva in casa del Genoa e stava perdendo in casa contro il Verona».

RITORNO IN PANCHINA – «In 35 anni è la prima volta che sono in attesa. Dentro mi è rimasta una voglia di calcio e di rivincita. Chi ha giocato ad alti livelli deve mettersi nei panni dei giocatori e non il contrario. Bisogna avere l’umità di calarsi in certe realtà. Sacchi e Sarri non hanno fatto i calciatori ad alto livello eppure hanno fatto qualcosina. Le idee non hanno età, dipende da cosa sei in grado di produrre».